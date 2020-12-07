Дождевые тучи не покинут Петербург 5 июня

Иногда горожане будут видеть летнее солнце.

Сегодня, 5 июня, в Петербурге будет тепло и дождливо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Временами горожане будут видеть солнце. Воздух прогреется до +17...+19 градусов. Подует западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 м/с.

Атмосферное давление вырастет до 762 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: около жилых домов под Гатчиной гулял медведь.

Фото: Piter.tv