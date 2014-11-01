  1. Главная
В Ленобласти 9 сентября ожидается до +26 градусов
Сегодня, 14:00
Ночью местами туман.

В Ленинградской области во вторник, 9 сентября, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается без осадков, ночью местами туман. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, местами до +4 градусов, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

Ранее стало известно, что ночь 5 сентября стала одной из самых теплых в Петербурге.

Фото: Piter.tv

