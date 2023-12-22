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В Ленобласть 8 февраля температура воздуха опустится до -30 градусов
Сегодня, 14:59
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В Ленобласть 8 февраля температура воздуха опустится до -30 градусов

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Будет солнечно и холодно.

В Ленинградской области в четверг, 8 февраля, обещают колючие морозы и снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Небо затянет облаками, но иногда будет светить редкое зимнее солнце. На востоке региона выпадет небольшой снег, обещают изморозь.

Ночью температура воздуха опустится до -20...-25 градусов. Местами до -26...-31 градусов. Днем тоже будет очень холодно. Столбики термометров покажут -10...-18 градусов. 

Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Ранее мы писали, что в МЧС предупредили жителей Петербурга о морозе до -25 градусов в четверг.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, мчс, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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