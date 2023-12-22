В Ленобласть 8 февраля температура воздуха опустится до -30 градусов

Будет солнечно и холодно.

В Ленинградской области в четверг, 8 февраля, обещают колючие морозы и снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Небо затянет облаками, но иногда будет светить редкое зимнее солнце. На востоке региона выпадет небольшой снег, обещают изморозь.

Ночью температура воздуха опустится до -20...-25 градусов. Местами до -26...-31 градусов. Днем тоже будет очень холодно. Столбики термометров покажут -10...-18 градусов.

Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Ранее мы писали, что в МЧС предупредили жителей Петербурга о морозе до -25 градусов в четверг.

Фото: Pxhere