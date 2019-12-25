В пятницу ночью в Ленобласти обещают -25 градусов

Синоптики предупредили о тумане и слабом снеге.

В пятницу, 8 декабря, Ленобласть окутает туман и выпадет снег. В некоторых районах появится изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 47 региону.

Небо затянет облаками, но иногда макушки деревьев будет освещать редкое зимнее солнце. Днем подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью ожидается до 7 м/с.

В темное время суток столбики термометров покажут -13...-18 градусов, местами подморозит до -20...-25 градусов. Днем температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами до -18 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 8 декабря обещают изморозь.

Фото: Pxhere