В Ленобласти 4 сентября пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 15:18
Днём до +22 градусов.

В Ленинградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 4 сентября на западе региона пройдут кратковременные дожди, на востоке преимущественно без осадков. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Утром и днем в отдельных районах возможны грозы, ливни. Ночью местами также возможен туман. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, на востоке местами до +4 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Фото: unsplash (Foad Roshan)

