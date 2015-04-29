В Ленобласти 29 декабря обещают снег и мороз

Днем температура воздуха составит -1...-6 градусов, местами до +2 градусов.

В пятницу, 29 декабря, в Ленобласти ожидается холодная и снежная погода. В большинстве районов выпадут небольшие, местами умеренные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Небо затянет серыми облаками. На юго-западе пройдет дождь. Утром и днем в отдельных районах обещают налипание мокрого снега, гололед.

Ночью столбики термометров покажут -3...-8 градусов, на востоке подморозит до -13 градусов. Днем температура воздуха составит -1...-6 градусов, местами до +2 градусов.

Подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. На дорогах сложная обстановка.

Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Pxhere