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В Ленобласти 29 декабря обещают снег и мороз
Сегодня, 15:55
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В Ленобласти 29 декабря обещают снег и мороз

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Днем температура воздуха составит  -1...-6 градусов, местами до +2 градусов. 

В пятницу, 29 декабря, в Ленобласти ожидается холодная и снежная погода. В большинстве районов выпадут небольшие, местами умеренные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Небо затянет серыми облаками. На юго-западе пройдет дождь. Утром и днем в отдельных районах обещают налипание мокрого снега, гололед. 

Ночью столбики термометров покажут -3...-8 градусов, на востоке подморозит до -13 градусов. Днем температура воздуха составит  -1...-6 градусов, местами до +2 градусов. 

Подует  юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. На дорогах сложная обстановка.

Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Pxhere

 

Теги: климат, ленобласть, мчс, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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