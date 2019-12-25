В Ленобласти 23 августа пройдут дожди

Местами ожидаются грозы.

В Ленинградской области в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 47 региона 23 августа пройдут дожди, местами небольшие, в отдельных районах возможны ливни. Днем местами ожидаются грозы. Ветер переменный 2-5 м/с, на востоке южных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами до +13 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

В Петербурге 23 августа объявили "желтый" уровeнь погодной опасности.

Фото: Piter.tv