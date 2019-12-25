В понедельник в Ленобласти будет лить как из ведра

А еще мокрый снег выпадет.

В понедельник, 27 апреля, в Ленобласти пройдут дожди с мокрым снегом. А на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 25 апреля.

Температура воздуха ночью опустится до 0...+3 градусов, днем немного потеплеет до +3...+8 градусов. Порывы ветра в темное время суток будут достигать 3-8 м/с, а в дневные часы - 6-11 м/с. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днем постепенно расти.

Но и в плохой погоде есть позитивные моменты. Так, в ЦПКиО им. Кирова 25 апреля вход в парк сделали бесплатным, причина тому - дождь.

Напомним, что синоптик рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в майские праздники. Он отметил, что Северную столицу пришел циклон "Зохан", который принес в город холод на несколько недель.

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