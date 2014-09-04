  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подъем температуры до +7 градусов ожидается в Ленобласти 7 марта
Сегодня, 15:48
167
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Подъем температуры до +7 градусов ожидается в Ленобласти 7 марта

0 0

Лишь ранним утром на восточной стороне региона возможен слабый мокрый снег.

В предстоящую субботу, 7 марта, в Ленинградской области ожидается спокойная погода без существенных осадков. Лишь ранним утром на восточной стороне региона возможен слабый мокрый снег. Преимущественно будет дуть западный и северо-западный ветер.

Следует учитывать, что на дорогах возможны локальные участки с гололедицей. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

В ночное время облака периодически будут рассеиваться. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, а температура колеблется в пределах от -5 до 0 градусов. Днем небо будет переменчивым, ветер усилится до 7-12 м/с, а столбик термометра покажет температуру от +7 до +2 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу погода в Петербурге будет теплее нормы.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии