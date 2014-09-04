Подъем температуры до +7 градусов ожидается в Ленобласти 7 марта

Лишь ранним утром на восточной стороне региона возможен слабый мокрый снег.

В предстоящую субботу, 7 марта, в Ленинградской области ожидается спокойная погода без существенных осадков. Лишь ранним утром на восточной стороне региона возможен слабый мокрый снег. Преимущественно будет дуть западный и северо-западный ветер.

Следует учитывать, что на дорогах возможны локальные участки с гололедицей. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

В ночное время облака периодически будут рассеиваться. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, а температура колеблется в пределах от -5 до 0 градусов. Днем небо будет переменчивым, ветер усилится до 7-12 м/с, а столбик термометра покажет температуру от +7 до +2 градусов.

