Четверг пройдет без осадков в Ленобласти

Днём воздух прогреется от 0 до +5 градусов.

В четверг, 6 марта, в Ленинградской области погода порадует переменчивым небом и отсутствием значительных осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки -3...–8 градусов, днём воздух прогреется от 0 до +5 градусов, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время ветер будет менять направление, дуя со скоростью 2–5 м/с, а днём установится южный и западный потоки ветра силой 4–9 м/с.

Водителей предупреждают о возможном образовании гололедицы на отдельных участках дорог, настоятельно рекомендуя проявлять внимательность и аккуратность.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге местами пройдет небольшой снег 5 марта.

Фото: Pxhere