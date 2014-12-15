В Петербурге местами пройдет небольшой снег 5 марта

Температурный фон составит 0...+2 градуса.

Северо-западный край циклона, переместившегося на Среднее Поволжье, затронет территорию Петербурга 5 марта. Ожидается переменная облачность с просветами во второй половине дня, возможен слабый мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими из-за гололедицы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит 0...+2 градуса, в Ленобласти до +3 градусов.

Северо-западный ветер усилится до 3-8 м/с. Давление повысится до нормального уровня — примерно 761 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV