  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге местами пройдет небольшой снег 5 марта
Сегодня, 8:15
183
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге местами пройдет небольшой снег 5 марта

0 0

Температурный фон составит 0...+2 градуса.

Северо-западный край циклона, переместившегося на Среднее Поволжье, затронет территорию Петербурга 5 марта. Ожидается переменная облачность с просветами во второй половине дня, возможен слабый мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими из-за гололедицы.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит 0...+2 градуса, в Ленобласти до +3 градусов. 

Северо-западный ветер усилится до 3-8 м/с. Давление повысится до нормального уровня — примерно 761 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии