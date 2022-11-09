Туман опустится на Ленобласть в ночь на 4 октября

Температурный режим обещает быть переменчивым: ночью столбик термометра покажет значения -4 до +1 градуса, а вблизи водоёмов потеплее — до +5 градусов.

По сведениям ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 4 октября облака на небе будут чередоваться с просветами солнца, значительных осадков не предвидится. В ночное время возможны локальные туманы.

Ветер южного направления вечером стихнет до умеренного — 2-7 метра в секунду, а днем усилится до порывистого — 4-9 метров в секунду.

Температурный режим обещает быть переменчивым: ночью столбик термометра покажет значения -4 до +1 градуса, а вблизи водоёмов потеплее — до +5 градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс 7-12 градусов. Атмосфеное давление будет постепенно понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербурге по-прежнему не ожидается осадков.

