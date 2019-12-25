В четверг в Ленобласти температура поднимется до +8 градусов, возможны дожди

Небо будет покрыто облаками с периодическими просветами.

В четверг, 30 октября, погода в Ленинградской области порадует переменчивостью: небо будет покрыто облаками с периодическими просветами. Периодически возможен слабый дождь. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в течение дня изменится незначительно — от +3 до +8 градусов Цельсия. Барометр покажет незначительное повышение атмосферного давления утром, сменяющееся небольшим понижением ближе к вечеру.

В ночное время направление ветра будет преимущественно южным и юго-западным, скорость воздушных масс составит умеренные 2-7 м/с. Днём начнёт преобладать южный и юго-восточный ветер, достигающий скорости от 5 до 10 м/с.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"