Во второй половине дня в Петербург придут небольшие дожди
Сегодня, 8:13
Южный ветер усилится до 3-8 м/с.

В среду Петербург продолжает находиться под воздействием обширной области низкого атмосферного давления, характеризующейся плотной облачностью и эпизодическими дождями. Во второй половине дня в городе возможны кратковременные осадки. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит +6…+8 градусов, в Ленобласти ожидается диапазон от +4 до +9 градусов тепла. 

Южный ветер усилится до 3-8 м/с. Показатель атмосферного давления достигнет отметки 751 мм рт. ст., оставаясь ниже среднего уровня.

Фото: Piter.TV

