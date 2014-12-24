Во второй половине дня в Петербург придут небольшие дожди

Южный ветер усилится до 3-8 м/с.

В среду Петербург продолжает находиться под воздействием обширной области низкого атмосферного давления, характеризующейся плотной облачностью и эпизодическими дождями. Во второй половине дня в городе возможны кратковременные осадки. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит +6…+8 градусов, в Ленобласти ожидается диапазон от +4 до +9 градусов тепла.

Южный ветер усилится до 3-8 м/с. Показатель атмосферного давления достигнет отметки 751 мм рт. ст., оставаясь ниже среднего уровня.

Фото: Piter.TV