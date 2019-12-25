В четверг в Ленобласти ожидаются ночные заморозки и небольшой дождь
Сегодня, 15:57

В четверг, 29 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами возможен небольшой дождь. 

Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, в отдельных районах до +3 градусов, а днем потеплеет до +6…+11 градусов. На дорогах местами возможна гололедица. 

Ветер будет западным: ночью его скорость составит 3-8 м/с, а днем усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.


Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге обойдется без осадков 29 апреля.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

