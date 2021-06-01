Гололедица и снег ожидаются в Ленобласти 27 ноября

Температура воздуха ночью ожидается от -3 до -8 градусов, местами похолодает до -13 градусов.

По данным Северо-Западного управления гидрометеослужбы на 27 ноября, в Ленинградской области ожидается облачность с кратковременными просветами неба. В ночное время осадков практически не будет, днем пройдут слабые осадки в виде небольшого снега в большинстве районов, а в отдельных местах выпадет умеренный снег. Возможны местные природные явления: туман ночью и утром, образование изморози, а ближе к вечеру на юго-восточной стороне региона появится гололёд.

Ветер ночью переменчивый и слабый, днем преимущественно восточный, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от -3 до -8 градусов, местами похолодает до -13 градусов, днем столбик термометра покажет от нуля до минус пяти градусов, прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Предупреждают также о скольжении на дорогах из-за гололедицы. Атмосферное давление останется стабильным ночью, но утром и днем начнет постепенно падать.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"