Усиление ветра и до +13 градусов ожидается в Ленобласти 24 марта
Усиление ветра и до +13 градусов ожидается в Ленобласти 24 марта

Осадков в регионе не ожидается.

Во вторник, 24 марта, в Ленинградской области установится тёплая, но ветреная погода. По прогнозам синоптиков, температурный фон будет значительно выше климатической нормы для этого времени года.

Ночью столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, а днём воздух прогреется до +8…+13 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно понижаться. Осадков в регионе не ожидается.

Ветер прогнозируется юго-западного направления. Его скорость ночью составит 3–8 м/с, а днём порывы усилятся до 7–12 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прогнозируется теплая погода без осадков 26 марта.

