  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прогнозируется теплая погода без осадков 26 марта
Сегодня, 8:10
168
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Петербурге сегодня определяется влиянием южного края удалённого циклона, центр которого смещается по северу Скандинавии. Благодаря этому в городе и области будет преобладать переменная облачность, а вероятность осадков практически отсутствует. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести". 

Днём воздух прогреется до +11…+13 градусов в черте города и до +9…+14 градусов по Ленинградской области. 

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 757 мм рт. ст., что является ниже климатической нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

 

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии