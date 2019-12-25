В Петербурге прогнозируется теплая погода без осадков 26 марта

Погода в Петербурге сегодня определяется влиянием южного края удалённого циклона, центр которого смещается по северу Скандинавии. Благодаря этому в городе и области будет преобладать переменная облачность, а вероятность осадков практически отсутствует. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём воздух прогреется до +11…+13 градусов в черте города и до +9…+14 градусов по Ленинградской области.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 757 мм рт. ст., что является ниже климатической нормы.

