Переменная облачность без осадков прогнозируют в Ленобласти 21 октября
Сегодня, 13:58
Днем столбик термометра поднимется от +4 до +9 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленинградской области во вторник, 21 октября, ожидается переменная облачность без значительных осадков.

В ночное время ветер будет юго-западным и южным, скорость ветра составит 2-7 м/с, а днем усилится до 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до диапазона от 0 до +5 градусов, в некоторых районах возможно похолодание до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление не изменится.

Фото: Pxhere

