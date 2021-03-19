Переменная облачность без осадков прогнозируют в Ленобласти 21 октября

Днем столбик термометра поднимется от +4 до +9 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленинградской области во вторник, 21 октября, ожидается переменная облачность без значительных осадков.

В ночное время ветер будет юго-западным и южным, скорость ветра составит 2-7 м/с, а днем усилится до 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до диапазона от 0 до +5 градусов, в некоторых районах возможно похолодание до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление не изменится.

Фото: Pxhere