В пятницу температура в Ленобласти поднимется до +5 градусов

В Ленобласти 19 декабря ожидаются переменчивые погодные условия с преобладанием облачности и временными просветами неба. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Вероятны слабые осадки, выражающиеся преимущественно в виде мелкого дождя. Юго-западный ветер будет умеренным. Температурные колебания прогнозируются в диапазоне от -3 до +2 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днём.

Дороги могут подвергнуться образованию гололедицы в отдельных районах. Что касается атмосферного давления, оно останется стабильным в ночное время суток, а днем ожидается незначительное понижение.

Фото: Pxhere