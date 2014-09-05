Облачность и туман ожидаются в Ленобласти в среду

Но наряду с комфортным теплом жителям региона придется столкнуться с такими неблагоприятными явлениями, как гололедица и слабая дымка.

В декабре середина месяца в Ленинградской области принесет умеренно теплые погодные условия с температурой до плюс пяти градусов. Но наряду с комфортным теплом жителям региона придется столкнуться с такими неблагоприятными явлениями, как гололедица и слабая дымка.

Уже ближайшей ночью автомобилистов ожидает скользкая дорога. Прогноз Северо-Западного управления гидрометеослужбы предупреждает, что в среду, 17 декабря, воздух прогреется до +5 градусов и удержится около нуля ночью. Подобные температуры характерны скорее для позднего ноября.

Осадки также появятся — днем ожидается переменная облачность с легким дождиком в большинстве районов региона. Местами возможна морось и образование туманной пелены, что отрицательно повлияет на видимость на трассах.

Ветер подует южного и западного направлений, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге "вернулась" в начало ноября во вторник.

Фото: Pxhere