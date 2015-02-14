Жара до +27 и кратковременные дожди ожидаются в Ленобласти в среду

Будет дуть западный и северо-западный ветер.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", которыми располагает ГУ МЧС России по региону, в среду, 14 июля, Ленинградская область окажется под влиянием переменной облачности.

В ночные часы существенных осадков не ожидается, однако днем местами, преимущественно на востоке области, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов тепла ночью (в отдельных низинах похолодает до +8), а днем воздух прогреется до комфортных +22...+27 градусов.

Будет дуть западный и северо-западный ветер. Ночью его скорость составит 3–8 метров в секунду, а днем усилится до 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в темное время суток останется стабильным, а в дневные часы начнет слабо понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что северный ветер не даст воздуху в Петербурге прогреться выше нормы 14 июля.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"