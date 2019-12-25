Ночью 18 февраля в Ленобласти может похолодать до -35 градусов

В течение дня 18 февраля будет преимущественно без осадков, в прибрежных районах изморозь.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 февраля на территории 47 региона ожидаются сильные морозы и переменная облачность. Об этом предупреждают специалисты МЧС.

В течение дня 18 февраля будет преимущественно без осадков, в прибрежных районах изморозь. Ветер ночью слабый, днем западных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -24...-29, местами -30...-35 градусов, днем -13...-18 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Предстоящей ночью температура воздуха в Петербурге опустится до -25 градусов.

Фото: Piter.tv