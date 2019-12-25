Грузовик выехал на пути перед локомотивом на станции Автово в Петербурге

В Петербурге поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде.

На железнодорожном переезде станции Автово в Петербурге произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым автомобилем. Авария случилась 26 сентября в 02:37.

По данным Октябрьской железной дороги, водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав до столкновения не удалось. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Схода подвижного состава не произошло, движение пассажирских поездов не задерживалось.

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Фото: Piter.TV