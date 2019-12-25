В Ленобласти подвели итоги заплывов спартакиады госслужащих

В Выборге назвали чемпионов спартакиады госслужащих по плаванию.

В спортивном комплексе "Выборг" прошла торжественная церемония открытия второго этапа первой Всероссийской открытой спартакиады для работников государственных и муниципальных органов. Сегодня в Комитете по спорту Ленинградской области подвели итоги заплывов и назвали чемпионов и призеров соревнований.

Среди женщин в возрасте от 18 до 34 лет на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Варвара Дыкова из Санкт-Петербурга. Серебро взяла Наталья Короткова, представляющая Ленинградскую область. Бронзовую медаль завоевала Дарья Пустосёлова из Новгородской области.

В той же дисциплине у женщин 35 лет и старше золото досталось Ольге Лихач из Санкт-Петербурга. Серебряным призером стала Мария Донских, также выступающая за Санкт-Петербург. Бронза у Татьяны Гулаковой из Ленинградской области.

Среди мужчин 18–34 лет на дистанции 50 метров вольным стилем первое место занял Александр Озеров из Санкт-Петербурга. Вторым стал Дмитрий Касаткин, представляющий Санкт-Петербург. Третье место у Дмитрия Пеунова из Ленинградской области.

У мужчин старше 35 лет в плавании на 50 метров вольным стилем победу одержал Евгений Кузьмин из Новгородской области. Серебро завоевал Василий Быков из Архангельской области. Бронзовую медаль получил Александр Дементьев из Новгородской области.

Ранее мы сообщали, что украинским танцорам запретили выходить с национальным флагом страны на Кубке мира по бальным танцам.

Фото: пресс-служба Комитета по спорту Ленинградской области.