Подросток сорвался, спускаясь с 5 этажа по веревке на юге Петербурга

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительными органами Красносельского района проводится проверка обстоятельств травмы подростка. Как стало известно "Оперативному прикрытию", утром 21 августа 17-летний житель Петербурга был доставлен в Детскую городскую больницу №1 с места происшествия возле пересечения Ленинского проспекта и улицы Кузнецова. У пострадавшего диагностированы серьезные повреждения: ушиб правого легкого, переломы грудины, четырех грудных и двух поясничных позвонков, закрытого перелома левой лучевой кости и костей таза. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел примерно в 9:20, когда юноша попытался спуститься с пятого этажа здания по веревке и сорвался. Согласно предварительным данным, причиной происшествия послужила ситуация, связанная с поведением подростка: его мать-одиночка изъяла у сына ключи от квартиры и мобильный телефон вследствие ненадлежащего поведения.

Семью характеризуют как неполную, однако ранее она не находилась на контроле органов власти. Сам подросток официально нигде не трудоустроен и не проходит обучение.

Фото: Piter.TV