На концерт рэпера Toxi$ в Петербурге не пустили посетителей младше 16 лет

Уточняется, что в описании был указан один возраст, а в маркировке – другой.

На концерт рэпера Toxi$ в клубе "А2" в Петербурге накануне не пустили подростков, которым меньше 16 лет, без сопровождения родителей. По словам главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, изначально сообщалось о том, что вход будет разрешен для детей с 14 лет.

Уточняется, что в описании был указан один возраст, а в маркировке – другой.

На многих афишах указано 16+. Хотя по-хорошему там вообще должно быть 18+. Как минимум, из-за нецензурной брани (есть в треках, не знаю как на сцене). А подросткам, которые не попали на концерт, все же лучше вернуть деньги. Так было бы правильно. Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета"

Ранее на Piter.TV: выступление бардов Татьяны и Сергея Никитиных отменили в Петербурге.

Видео: Telegram / Екатерина Мизулина