  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:58
146
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На концерт рэпера Toxi$ в Петербурге не пустили посетителей младше 16 лет

0 0

Уточняется, что в описании был указан один возраст, а в маркировке – другой.

На концерт рэпера Toxi$ в клубе "А2" в Петербурге накануне не пустили подростков, которым меньше 16 лет, без сопровождения родителей. По словам главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, изначально сообщалось о том, что вход будет разрешен для детей с 14 лет. 

Уточняется, что в описании был указан один возраст, а в маркировке – другой. 

На многих афишах указано 16+. Хотя по-хорошему там вообще должно быть 18+. Как минимум, из-за нецензурной брани (есть в треках, не знаю как на сцене). А подросткам, которые не попали на концерт, все же лучше вернуть деньги. Так было бы правильно.

Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета" 

Ранее на Piter.TV: выступление бардов Татьяны и Сергея Никитиных отменили в Петербурге. 

Видео: Telegram / Екатерина Мизулина 

Теги: концерт, концерт рэпера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии