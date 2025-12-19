Уголовное дело возбуждено после стрелявшего 16-летнего подростка во время конфликта

Подростку из Ломоносовского района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Ломоносовского района. Подросток подозревается в применении оружия во время конфликта, сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, инцидент произошёл 13 декабря 2025 года. В ходе словесной перепалки между подростком и 40-летним мужчиной в направлении последнего был произведён выстрел из сигнального (травматического) пускового устройства. Пострадавший обратился в полицию на следующий день.

В ходе проверки, которая длилась почти два месяца, сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства конфликта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

