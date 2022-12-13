Стало известно о состоянии разнорабочих, пострадавших при проведении сварочных работ в Ленобласти

Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте не обнаружено. Предположительно, взрыв произошел от паров свежевыкрашенной краски.

Piter.tv стали известны подробности ЧП в деревне Новосергиевка Всеволожского района, где накануне днём при проведении сварочных работ произошел разрыв морского понтона.

Было установлено, что около 14:20 на территории предприятия ООО "Дидал-СК" (занимается ремонтом грузовых автомобилей, сваркой грузовых контейнеров) при проведении сварочных работ произошел разрыв морского понтона (полый металлический ящик прямоугольной формы). В результате погибли трое разнорабочих (37, 41, 50 лет).

Также пострадали три человека, двое находятся в тяжёлом состоянии, один был отпущен после оказания медицинской помощи.

В больницу доставили 51-летнего разнорабочего с диагнозом: комбинированная травма, ожог головы I степени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лица, рваная рана левой кисти, перелом 4-5 костей кисти, рваная рана левой паховой области, левого бедра и ссадина левой голени. Он находится в тяжёлом состоянии.

Также в больнице находится 54-летний разнорабочий с ожогом головы, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей свода и основание черепа, рваной раной правой теменной области, множественными переломами рёбер справа, ушибом обоих легких. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ещё одного 47-летнего пострадавшего с ушиблено-рваной раной верхней трети левой голени, ушибом мягких тканей и ссадинами, термическим ожогом носа и правого запястья отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте не обнаружено. Предположительно, взрыв произошел от паров свежевыкрашенной краски.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) в отношении 47-летнего директора ООО "Дидал-СК". Он задержан.

Видео: Алексадр Дрозденко