Во Всеволожском районе при проведении сварочных работ погибли три человека

На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства ЧП.

Взрыв произошел во Всеволожском районе Ленобласти – три человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

На территории массива Соржа-Старая произошел "инцидент с понтонным ящиком" при проведении сварочных работ. Три человека погибли на месте, еще двое были госпитализированы во Всеволожскую больницу.

Как уточнил позднее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "ДИДАЛ СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона.

На месте работают экстренные службы.

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Видео: Алексадр Дрозденко