Спецтехнику в Петербурге активно готовят из зиме

Уже начата кадровая кампания по привлечению дополнительных специалистов, чья квалификация крайне важна в зимний период.

Председатель петербургского комитета по благоустройству Сергей Петриченко поделился информацией о подготовке города к зимней погоде, отметив, что активность началась задолго до наступления холодов, невзирая на теплую погоду.

Первым делом специалисты занимаются тщательным осмотром всей специализированной техники, которая примет активное участие в борьбе со снегом и гололедом. Проводятся профилактические ремонты, производится замена изношенных деталей и комплектующих, проверяются все виды дополнительного оборудования. Запланирована массовая закупка реагентов и противогололёдных смесей.

Уже начата кадровая кампания по привлечению дополнительных специалистов, чья квалификация крайне важна в зимний период.

Петриченко уточнил, что по предварительным расчетам город готовится задействовать 1684 единицы уборочных машин. Сейчас степень готовности техники достигла уже 70%. Что касается укомплектованности кадрами, ситуация следующая: водители подготовлены на 93%, механизаторы — на 81%, а персонал, работающий вручную, — на 79%.

Сергей Петриченко подчеркнул, что число специалистов, задействованных в зимних работах, увеличилось за прошлый год на 697 человек, а комитет продолжает вести активный набор персонала для заполнения оставшихся вакансий.

Предусмотрены и меры на случай экстремальных погодных явлений. Предприятиями заключены договора на аренду дополнительной техники, найм водителей и работников, готовых приступить к ручной расчистке улиц от снега.

Против гололеда подготовлено около 160 тысяч тонн соли и 70 тысяч тонн песка — достаточные объёмы на случай сложных климатических ситуаций. Впрочем, обычно используется далеко не весь запас. На сегодняшний день накоплено 17% технической соли, 20% выварочной соли для изготовления раствора и 31% песка от предусмотренных на зиму норм. Закупка необходимых материалов ведётся непрерывно.

Расчищенный снег будет свозиться на специальные площадки приема, организованные ГУПом "Водоканал Санкт-Петербурга". Город оборудован семью такими пунктами, а также оснащен 11 снегоплавильными установками.

Дополнительные меры предусмотрены и на случай сильных осадков: Комитет по благоустройству заранее спланировал восемь временных площадок для хранения снега, которые будут приведены в рабочее состояние к первому декабрю.

Вопрос подготовки к зимним условиям находится под строгим контролем — предприятия регулярно предоставляют отчёты руководству комитета каждую неделю. До полного перехода дорожной инфраструктуры в режим зимы остаётся достаточно времени, и окончательно городские службы планируют подготовиться к сроку 15 октября, подчеркивает Петриченко.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко