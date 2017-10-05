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Под Нижнем Новгородом горит завод ЛУКОЙЛа. Новое видео

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Прямо сейчас полностью горит завод ЛУКОЙЛа в Нижегородской области

Стало известно, что в данный момент горит завод ЛУКОЙЛа (Нижегороднефтеоргсинтез). Как сообщают очевидцы пожар не локализуется. Пожар продолжает усиливаться.

Возгорание произошло при проведении работ на одном из резервуаров. При подготовке к плановым ремонтным работам произошел взрыв емкости объемом 10 тыс. кубометров.  Огонь быстро распространился на соседний. На данный момент горят все резервуары.

Движение вблизи завода перекрыто. На месте работают экстренные службы и пожарные. Сообщений о пострадавших нет. Пожар не угрожает населению.

видео: instagram /  sokolovnikolaytv

Теги: новости росссии , пожар
Категории: Новости России

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