В Крыму предпринимались попытки связаться с инопланетянами

Военные рассказали о попытках контакта с внеземными расами.

В канун 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, свои двери для любознательных отрыл центр дальней космической связи (ЦУПа) в Евпатории. Специалисты сообщают, что в рамках исследований с помощью специальной антенны удалось получить сигнал необычного содержания.

Долгие годы центр считался самым мощным объектом в глобальном корпусе управления. Для чего он был создан и на что возможен до недавнего времени было строго засекречено. Только в 1970 году стало известно о том, что испытание луноходов проходили в Крыму.

Антенна с дальностью действия 5млрд. км, что почти доходит до границ солнечной системы, по словам ученых, уловила неопознанный сигнал. Это был необычный всплеск волновой активности. Уфологи считают, что инородный сигнал имеет сходство с земным, но зашифрованный код еще не смогли разгадать.

Стоит отметить, что в 2000 году из евпаторийского ЦУПа ученые отправили послание в космос неземным цивилизациям. Сигналы были направленны в сторону Большой медведицы, Стрелы и Лебедя. Чтобы узнать результаты эксперимента, должен пройти еще не один десяток лет, так как до ближайшего созвездия послание Земли дойдет через 73 года.