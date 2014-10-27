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По улице Оптиков создается огромная пробка: автобусам приходится становиться уже в третий ряд
Сегодня, 8:41
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lesjasap
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По улице Оптиков создается огромная пробка: автобусам приходится становиться уже в третий ряд

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Автобусы массово занимают вторую и третью полосу движения на Оптиков.

Очевидцы сообщили, что в промежутке между Шуваловским проспектом и Туристской улицей собирается гигантская пробка. Около 15 автобусов стоят вторым рядом на дороге. Некоторые водители пытаются перестроиться в третий ряд. 
 
Из-за тяжелой транспортной ситуации на улице Оптиков произошла авария. В ней “приняли участие” легковой автомобиль и автобус, который находился во втором ряду.. Водитель машины был ослеплен солнцем и въехал в заднюю часть автобуса. 
 
Службы ГИБДД уже в курсе происходящего. Ожидается их приезд.
Теги: автобусы , пробка , транспортный затор , улица оптиков
Категории: Новости СПб

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