Ленобласть передала племенному заводу "Рапти" 22 земельных участка для развития

Эти земли будут использоваться для выращивания зерновых культур.

Ленинградская область передала племенному заводу "Рапти", расположенному в Лужском районе, в аренду 22 земельных участка общей площадью 30 гектаров. Эти земли будут использоваться для выращивания зерновых культур и питательных кормов, а также для расширения территории выгула местных коров.

Как сообщил телеграм-канал Леноблкомимущества, хозяйство воспользовалось преимущественным правом выкупа земель, что позволило укрепить его ресурсную базу. Завод "Рапти" известен своими достижениями в области животноводства и растениеводства, а также активным участием в региональных сельскохозяйственных мероприятиях.

Напомним, что именно на полях этого хозяйства в прошлом году прошёл масштабный праздник "День поля", который собрал любителей и профессионалов сельского хозяйства со всей Ленинградской области. На мероприятии были представлены современная сельхозтехника, продукция местных производителей и передовые технологии агропромышленного комплекса.

Ранее Piter.TV сообщал, что участники экологического форума в Петербурге посетили мусороперерабатывающий завод.

Фото: администрация Ленобласти