Ленобласть передала племенному заводу "Рапти" 22 земельных участка для развития

Ленинградская область передала племенному заводу "Рапти", расположенному в Лужском районе, в аренду 22 земельных участка общей площадью 30 гектаров. Эти земли будут использоваться для выращивания зерновых культур и питательных кормов, а также для расширения территории выгула местных коров.
Как сообщил телеграм-канал Леноблкомимущества, хозяйство воспользовалось преимущественным правом выкупа земель, что позволило укрепить его ресурсную базу. Завод "Рапти" известен своими достижениями в области животноводства и растениеводства, а также активным участием в региональных сельскохозяйственных мероприятиях.
Напомним, что именно на полях этого хозяйства в прошлом году прошёл масштабный праздник "День поля", который собрал любителей и профессионалов сельского хозяйства со всей Ленинградской области. На мероприятии были представлены современная сельхозтехника, продукция местных производителей и передовые технологии агропромышленного комплекса.
Ранее Piter.TV сообщал, что участники экологического форума в Петербурге посетили мусороперерабатывающий завод.
Фото: администрация Ленобласти
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