Стаффорд изуродовал лицо девочки в Невском районе Петербурга

Ребёнку нужна пластика после нападения собаки.

В Невском районе Петербурга американский стаффордширский терьер напал на девочку и вцепился ей в лицо. После случившегося ребёнку потребуется серьёзная пластическая операция. Об этом 27 августа сообщила "Известиям" бабушка пострадавшей Шафа. Она уточнила, что врачи предупредили: прежний вид лица восстановить не удастся, потребуется пересадка фолликулов, поскольку бровей у девочки больше нет.

В день трагедии беременная дочь Шафы повела детей в бассейн. Внезапно стаффорд набросился на девочку, которая шла впереди. Собака вырвала кожу с волосами и верхнее веко. Ребёнка в крови доставили в скорую.

Очевидец Михаил рассказал, что услышал крики и вместе с женой бросился на помощь. Они обработали раны и дождались медиков. Хозяйка собаки не скрылась, признала свою вину и очень паниковала. По её словам, раньше пёс никогда ни на кого не нападал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV