Пьяный 20-летний петербуржец пытался проникнуть ночью в закрытый ТЦ и подрался с охранником

Росгвардейцы задержали нетрезвого хулигана, который пытался проникнуть в закрытый на ночь торговый центр на Брантовской дороге. Об этом рассказала в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 16 сентября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району получили информацию о том, что в торговом центре на Брантовской дороге сработала кнопка тревожной сигнализации. Там правоохранители задержали 20-летнего нетрезвого гражданина, который в ходе словесного конфликта ударил 51-летнего охранника комплекса.

По предварительной информации, мужчина и женщина зашли в круглосуточный магазин, расположенный на территории ТЦ. После выхода из магазина они направились в торговый зал, который в этот момент был закрыт для посещения. Молодых людей заметил охранник, который попросил их покинуть территорию. Через некоторое время молодой человек вернулся и попытался попасть в торговый центр через главный вход, открыв дверь, находящуюся на магнитном замке. При попытке повторного проникновения между правонарушителем и охранником комплекса возник конфликт, переросший в драку на улице.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и хулиганство, в 52 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти