Писателя Владимира Маканина похоронят на сельском кладбище

Накануне скончался российский писатель Владимир Маканин. Он скончался на 91-ом году жизни в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Российский писатель Владимир Маканин скончался в среду, 1 ноября. Автор книг "Кавказский пленный" и "Гражданин убегающий" ушел из жизни в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. О случившемся сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".

На момент смерти Маканину было 80 лет. В последние годы он сильно болел. Похороны писателя пройдут в поселке Красный. Его собираются придать земле на сельском кладбище рядом с его домом.

Владимир Маканин родился в 1937 году в Орске, а публиковаться начал с 1965 года. Дебютным романом стала "Прямая линия". Позже у него вышли "Гражданин убегающий", "Ключарев и Алимушкин", "Антилидер", "Кавказский пленный", "Асан" и другие.

Его тексты переводили на английский, итальянский, немецкий, французский, испанский, японский и китайский языки. Его книги стали основой для театрального спектакля и двух фильмов.

Фото: сайт президента России