Умер Владимир Маканин: писателя похоронят на сельском кладбище рядом с домом

Не стало классика русской литературы Владимира Маканина.

Классик советской и русской литературы 20-го века Владимир Маканин умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издательство "Эксмо" со ссылкой на родных писателя.

Автор книг "Асан", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Ключарев и Алимушкин", "Стол, покрытый сукном с графином посередине", "Кавказский пленный" и других книг ушел из жизни в своем доме. Здесь, в поселке Красный Ростовской области он прожил последние годы. Причины смерти литератора пока что не сообщается, однако известно, что в последние годы у Маканина были проблемы со здоровьем. В сообщении "Эксмо" говорится о болезни писателя, правда, отсутствует конкретная информация.

Сообщается, что Владимира Маканина похоронят здесь же на сельском кладбище. Прощание с писателем и погребение запланировано на 3 ноября. В "Эксмо" уточнили, что кладбище находится неподалеку от дома погибшего.

Широкой публике Владимир Маканин известен как обладатель премии "Русский Букер" за повесть "Стол, покрытый сукном и с графином посередине", а также премии "Большая книга" за роман о чеченской войне "Асан". Кроме того, в разные годы Владимир Маканин получал итальянскую премию "Пенне", Европейскую премию по литературе, премию "Ясная поляна" и другие. По его произведениям были сняты фильмы "Кавказский пленек", "Орел и решка".