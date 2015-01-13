  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка пострадала при пожаре в квартире на улице Жени Егоровой
Сегодня, 11:53
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка пострадала при пожаре в квартире на улице Жени Егоровой

0 0

Огонь потушили жильцы коммунальной квартиры.

В субботу, 2 октября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в результате котoрого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Жени Егоровой в 11-комнатной коммунальной квартире вспыхнула обстановка площадью два квадратных метра. До прибытия пожарных пламя потушили жильцы квартиры. 

В пожаре пострадала женщина - жительница дома. Ее увезли в больницу на карете "скорой помощи".

На данный момент устанавливается причина пожара. Подробности произошедшего уточняются. Выясняется информация о самочувствии пострадавшей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание на улице жени егоровой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
medinon
Сегодня 12:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии