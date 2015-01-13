Петербурженка пострадала при пожаре в квартире на улице Жени Егоровой

В субботу, 2 октября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в результате котoрого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На улице Жени Егоровой в 11-комнатной коммунальной квартире вспыхнула обстановка площадью два квадратных метра. До прибытия пожарных пламя потушили жильцы квартиры.
В пожаре пострадала женщина - жительница дома. Ее увезли в больницу на карете "скорой помощи".
На данный момент устанавливается причина пожара. Подробности произошедшего уточняются. Выясняется информация о самочувствии пострадавшей.
Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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