Петербурженка пострадала при пожаре в квартире на улице Жени Егоровой

Огонь потушили жильцы коммунальной квартиры.

В субботу, 2 октября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в результате котoрого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Жени Егоровой в 11-комнатной коммунальной квартире вспыхнула обстановка площадью два квадратных метра. До прибытия пожарных пламя потушили жильцы квартиры.

В пожаре пострадала женщина - жительница дома. Ее увезли в больницу на карете "скорой помощи".

На данный момент устанавливается причина пожара. Подробности произошедшего уточняются. Выясняется информация о самочувствии пострадавшей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.tv