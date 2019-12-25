Теневых банкиров с оборотом 400 млн рублей выявили в Петербурге

Двух жителей Петербурга заподозрили в незаконной банковской деятельности.

Полиция Петербурга при содействии Росгвардии пресекла деятельность двух мужчин, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, мужчины в возрасте 38 и 43 лет организовали нелегальную финансовую структуру. Предполагается, что они открывали и вели счета юридических лиц, проводили расчеты по поручениям клиентов и обналичивали денежные средства.

Как считают следователи, подозреваемые распределили обязанности между собой: один занимался поиском коммерсантов, а второй координировал движение финансовых средств. Общая сумма операций, по данным правоохранителей, составила около 400 млн рублей.

Одного из фигурантов задержали. Второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ продолжается.

В середине октября суд также вынес приговоры участникам другого дела о финансовых преступлениях. Их обвиняли в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, переводе денежных средств за рубеж и легализации доходов с использованием подложных документов.

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Фото: Piter.TV