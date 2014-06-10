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Избирателей предупредили о фейках про голосование через MAX
Сегодня, 16:11
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Избирателей предупредили о фейках про голосование через MAX

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В Петербурге не будет ДЭГ на выборах.

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин предупредил горожан о мошеннических рассылках. Неизвестные отправляют сообщения с приглашением в чат для жильцов и предлагают проголосовать на сентябрьских выборах через мессенджер MAX.

Мейксин отметил, что злоумышленники представляются "Домовой службой" и предлагают "закрепить бюллетень" для дистанционного голосования. Он подчеркнул, что в этом году выборы в Петербурге проходят только очно, голосование через MAX не предусмотрено.

Сообщения получили в том числе члены избирательных комиссий. Мейксин посоветовал не переходить по ссылкам и блокировать подозрительные аккаунты. Дистанционное электронное голосование будет применяться в 33 регионах, но Петербург и Ленобласть в их число не вошли.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников. 

Фото: pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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