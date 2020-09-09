Телеканал "Культура" покажет петербургские концерты Адама и Дали Гуцериевых

Состоявшиеся в Северной столице выступления талантливых молодых музыкантов поклонники классической музыки увидят в эфире федерального телеканала.

Адам и Дали Гуцериевы, несмотря на свой юный возраст, хорошо знакомы истинным ценителям классики не только в России, но и за рубежом. Они много раз выступали на самых престижных мировых музыкальных площадках и выходили на одну сцену с прославленными дирижерами, вызывая неподдельный восторг и восхищение зрителей.

В программу телеканала "Культура" включены два концерта Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Филиппа Чижевского, которые с успехом прошли в городе на Неве. Виолончелистка Дали Гуцериева солировала на концерте в Государственном Эрмитаже, а ее брат пианист Адам Гуцериев был солистом на выступлении в Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское село". Концерты вышли в эфир "Культуры" 30 июля с повтором на следующий день.

В Гербовом зале Госэрмитажа прозвучали Концерт №1 до мажор Йозефа Гайдна для виолончели с оркестром и Симфония №6 "Патетическая" Петра Чайковского. Они запланированы к показу на телеканале "Культура" 31 июля в 17:15, повтор покажут 1 августа в 01:10.

Напомним, музыкальную карьеру Адам и Дали Гуцериевы начали в совсем юном возрасте, и довольно быстро к ним пришли их первые значимые победы в престижных конкурсах. Например, Адам в 11 лет стал триумфатором состоявшегося в Италии VII Международного конкурса молодых пианистов Amigdala. Затем он неоднократно побеждал в престижных международных музыкальных состязаниях.

Дали Гуцериева в своем активе имеет большое число успешных выступлений на известных мировых площадках – она становилась победителем и лауреатом многих авторитетных конкурсов. Девушка по праву включена в число наиболее талантливых молодых виолончелисток России. Также Дали является выпускницей аспирантуры Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, Адам пока продолжает свою учебу в консерватории.

Стоит отметить, что творчество Адама и Дали Гуцериевых вызывает все больший интерес за рубежом. Некоторое время назад музыканты успешно выступили на сцене знаменитой Римской консерватории в рамках масштабной культурной программы Юбилейного года, поразив взыскательную итальянскую публику.

На достигнутом талантливые российские артисты останавливаться не планируют. В начале августа у них запланированы гастроли в Зальцбурге – признанной столице мировой классической музыки.

Фото: телеканал "Культура"