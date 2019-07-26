Телеканал "Культура" закрыл программу, выходившую 20 лет

Ведущий программы связал это с закрытием всей общественной линейки.

Программа "Тем временем. Смыслы", которая выходила на телеканале "Культура" с 2000 года, больше не появится в эфире. Об этом заявил ведущий Александр Архангельский на своей странице в Facebook.

Архангельский заявил, что на "Культуре" начался новый сезон. "Некоторые из вас в привычное время включат телевизор – и не увидят нас", - отметил журналист.

Ведущий не знает причин закрытия программы. Он заявил, что с ним никто из представителей телеканала не связался. "Канальные люди не позвонили – неприятно", - написал он в Facebook. Однако Архангельский предположил, что это может быть связано с закрытием всей общественной линейки, так как программ Виталия Третьякова и Михаила Швыдкого тоже нет.

"Но вообще я ухожу с чувством благодарности каналу в целом, нигде больше мой проект состояться не мог", - заключил Архангельский.

В эфире программы "Тем временем. Смыслы" обсуждались ключевые культурные события истории и актуальные явления. Также разговор велся по политическим и экономическим темам – в той мере, в какой они затрагивают интересы культуры.

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Фото: Facebook / Тем временем. Смыслы