Петербургская гимнастка первой в мире выступила на Северном полюсе

Подготовка проходила в непростых условиях.

Впервые в мировой практике петербургская спортсменка Мария Рослякова выступила на Северном полюсе, выполнив программу по художественной гимнастике. Уникальное выступление прошло на самой высокой точке земного шара — 90° северной широты, рядом с легендарным атомным ледоколом "50 лет Победы", пишет "Петербургский дневник".

Под мелодию известной русской народной песни "Во поле береза стояла" Мария виртуозно исполнила танцевально-акробатический этюд, демонстрируя идеальное владение спортивными аксессуарами. Лёд и мороз оказались бессильны остановить грациозную гимнастку, чей успех теперь закреплён официально: он занесён в российский реестр достижений и книгу мировых рекордов Interrecord в номинации "Официальное превосходство" (Official Excellence).

Начало этому грандиозному событию положила простая туристическая экспедиция, рассказывает тренер Марии, Анна Полунина. Путешествуя на борту ледокола через арктические льды и архипелаг Земли Франца-Иосифа, семья Росляковых поставила себе амбициозную цель – соединить спортивный тренинг с невероятным опытом путешествия к вершине планеты.

Решительный поворот наступил в Мурманске, где команду познакомили с организаторами клуба полярных экспедиций. Год назад клуб устроил балетное выступление на Северном полюсе, а в текущем сезоне предложил повторить эксперимент с программой художественной гимнастики, предложив профессиональные камеры и квадрокоптеры для качественной съемки.

Подготовка проходила в непростых условиях. Тренироваться приходилось каждый день в тесном зале ледокола, испытывая постоянное воздействие морской качки. Чтобы удержать баланс, тренировочные занятия проводились исключительно в спортивной обуви.

Выступление состояло из трёх номеров с самыми популярными снарядами Марии: лента, мяч и булавы. Процесс съёмки занял двадцать минут, а итоговым результатом стали уникальные кадры длительностью сорок секунд. Двухсот пассажиров ледокола объяла волна восторга, сопровождая гимнастку бурными аплодисментами.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский стрелок стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Фото: предоставлено Анной Полуниной