В декабре в Петербурге откроется шестая персональная выставка Виолетты Пригожиной

"Сохранить нельзя разрушить": в Петербурге откроется шестая персональная выставка Виолетты Пригожиной.

В декабре в Санкт-Петербурге пройдет шестая персональная выставка Виолетты Пригожиной "Сохранить нельзя разрушить". В своих работах петербургская художница поднимает такую острую проблему, как сохранение культурного наследия и памятников архитектуры.

Экспозиция будет представлена с 4 по 24 декабря в галерее "Краски Жизни" на Большом проспекте Петроградской стороны 7/4. Галерея открыта для всех желающих со вторника по воскресенье. Режим работы: 12:00 – 20:00.

Виолетта Кировна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней МАЛО. Всю свою жизнь она тяготела к искусству, но первые шаги в живописи сделала лишь в конце февраля 2017 года, после посещения картинной галереи в Берлине. С того момента Виолетта Пригожина не переставала писать. За пять лет ей удалось добиться невероятных успехов в области изобразительного искусства, попутно помогая открывать новые имена и давая возможность высказаться молодым художникам.

Глядя на успешное становление Виолетты Пригожиной в области изобразительного искусства, за пять лет кропотливого труда достигшей определенного уровня мастерства, я подтверждаю для себя закономерный вывод, что подлинное творчество невозможно без внутреннего горения, увлеченности и последовательного восхождения к образу идеала. Все это очевидно в картинах художницы. Каждый из ее пейзажей, будь то руины разрушенной Пальмиры, заброшенная усадьба или мотив храма, который уже не восстановить, обладает редким для передачи даже профессиональными живописцами качеством осязаемости увиденных образов. Андрей Базанов, председатель правления Санкт-Петербургского союза художников

По его словам, в каждой из представленных на выставке "Сохранить нельзя разрушить" работ Виолетты Пригожиной внимательный зритель может увидеть чуткое и трепетное отношение к сюжету, тщательно проработанные детали и желание донести мысль о том, какие важные вещи уходят от нас безвозвратно.

Несмотря на серьезность темы, яркость живописных тонов внушают зрителю надежду, предлагая в очередной раз напомнить и всерьез задуматься о вопросах современности, поразмышлять о важности исторической памяти в отдельных народах и человечестве в целом. Могу только искренне радоваться тому, что в нашем художественном сообществе занял прочную нишу человек, понимающий искусство как действенный язык для разговора о культурном коде нашего столетия. Андрей Базанов, председатель правления Санкт-Петербургского союза художников

Сама Виолетта Кировна рассказывает, что на ее творчестве неизгладимый отпечаток накладывает тот факт, что она – медик.

Любуясь природой в разных уголках России и других стран подсознательно встает вопрос: горы, океаны, моря, озёра, реки – с вами всё в порядке, не нужна ли вам помощь? Великолепные усадьбы, старинные памятники – всегда ли соответствуете отменному здоровью? Виолетта Пригожина, художница

На выставке будет представлено 16 работ Виолетты Пригожиной. В скором времени появится и каталог. Возрастной рейтинг 0+.

Фото: организаторы