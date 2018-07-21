На канале Грибоедова распластался загадочный перевертыш

В ночь на 21 июля на канале Грибоедова перевернулся автомобиль "Форд Мондео". Вокруг собрались зеваки, которые радостно фотографировались с машиной, но хозяину перевертыша было совсем не смешно.

В ночь на 21 июля на канале Грибоедова, напротив Казанского собора перевернулся автомобиль "Форд Мондео". Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, авария произошла на ровном месте, на узкой дороге. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Прохожие воспользовались происшествием и радостно фотографировались с автомобилем, хозяину перевертыша было явно не до смеха.

Позже на место подъехали службы.

Ранее Piter.tv сообщал о смертельной аварии с участием маршрутки и Камаза, произошедшей утром около поселка Хапо-Ое. Там, по предварительной информации, погибли 3 человека, еще 6 пострадали.

Видео: Piter.tv