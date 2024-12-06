Патент для мигрантов в Петербурге и Ленобласти вырастет до 8 тыс. рублей

Величина обязательного ежемесячного платежа по налогу на доход физического лица для иностранных граждан установлена на уровне 1,2 тысячи рублей в месяц.

С 1 января 2026 года единая стоимость патента для иностранных рабочих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 8 тысяч рублей ежемесячно. Такую информацию распространил комитет по труду и занятости населения Петербурга.

С 1 января 2026 года единая стоимость патента для иностранных рабочих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 8 тысяч рублей ежемесячно. Такую информацию распространил комитет по труду и занятости населения Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что зарплаты курьеров выросли в Петербурге накануне новогодних праздников. Исследование показывает значительный рост объявлений о вакансиях и средней заработной платы для доставщиков перед наступлением праздника. Аналитики установили, что с января по ноябрь 2025 года работодателями Северо-Западного федерального округа опубликовано более 24 тысяч предложений для курьеров, что на 33% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

