В акватории Финского залива прошла парусная регата в честь сподвижника Петра I Фёдора Головина

Собранные за счет стартовых взносов средства будут направлены на восстановление храма Святого апостола Андрея Первозванного, который ранее располагался на территории форта.

В минувшие выходные, 11 и 12 июля, в акватории Финского залива у яхт-клуба "Горская" и Северного форта №6 состоялись морские духовно-патриотические мероприятия. Организацию взяли на себя фонд Андрея Первозванного и Первая яхтенная школа при поддержке регионального штаба движения "Бессмертный полк России". Об этом пишет "Петербургский дневник".

В субботу была проведена благотворительная парусная регата, посвященная памяти генерал-адмирала Фёдора Головина — сподвижника Петра Великого. В гонках приняли участие порядка полутора десятков парусных и моторных судов из различных яхт-клубов Петербурга. Собранные за счет стартовых взносов средства будут направлены на восстановление храма Святого апостола Андрея Первозванного, который ранее располагался на территории форта.

В воскресенье состоялось награждение победителей, после чего флотилия отправилась в крестный ход к Северному форту №6. На самом форте прошел молебен, а над заливом зазвучали колокола. По словам настоятеля Андреевского собора иерея Артемия Наумова, главная задача акции – прославить имя Головина накануне его юбилея и освятить морские просторы молитвой за воинов-защитников Отечества.

Как отметил главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов, выступившего информационным партнером, поддержка таких проектов является честью для журналистов. Он подчеркнул, что в год 81-й годовщины Великой Победы совместно с Фондом Андрея Первозванного впервые была проведена акция "Бессмертный флот", частью которой стал этот крестный ход.

Организаторы заявили, что мероприятие открыто для яхт любого класса, а главными условиями участия остаются любовь к морю, парусам и уважение к традициям российского флота.

Фото: "Петербургский дневник" (Владимир Дёмин)