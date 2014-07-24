У онкоцентра в Песочном открыли новый паркинг для 300 петербуржцев

Власти также намерены построить еще 2 паркинга.

В поселке Песочный начал работу шестиэтажный паркинг на 300 машиномест рядом с Онкологическим центром имени Н. П. Напалкова. Новый объект дополнил открытую ранее наземную стоянку, рассчитанную на 500 автомобилей.

По словам губернатора Александра Беглова, медицинское учреждение ежемесячно принимает более 4000 пациентов в стационаре, а поликлинику ежедневно посещают около 1000 человек, поэтому потребность в дополнительных парковочных местах сохраняется.

Первый этаж нового паркинга полностью выделен для автомобилей инвалидов и сопровождающих, остальные уровни предназначены для сотрудников центра. Здание оборудовали двумя рампами, системой видеонаблюдения, пожарной инфраструктурой, помещением охраны и техническими зонами.

Губернатор также поручил обустроить пешеходный переход и благоустроить тротуар возле медицинского учреждения с учетом потребностей маломобильных граждан. В дальнейшем город планирует построить еще 2 парковки.

Ранее петербуржцам перечислили самые популярные авто старше 15 лет.

Фото: пресс-служба Смольного